В Финляндии зарегистрировали первую смерть от коронавируса

В Финляндии скончался первый пациент от коронавируса.
Умер очень пожилой человек, сообщили в Национальном институте здравоохранения и социального развития (THL). Он скончался в пятницу, 20 марта.
Число заболевших вирусом COVID-19 в Финляндии, по последним данным, достигло 521 человека.
Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.