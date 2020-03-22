В Финляндии зарегистрировали первую смерть от коронавируса

В Финляндии скончался первый пациент от коронавируса.

Умер очень пожилой человек, сообщили в Национальном институте здравоохранения и социального развития (THL). Он скончался в пятницу, 20 марта.

Число заболевших вирусом COVID-19 в Финляндии, по последним данным, достигло 521 человека.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.