Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом

Россия отправит в Италию военных вирусологов, медиков и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По поручению президента Владимира Путина глава министерства Сергей Шойгу распорядился создать авиагруппировку для доставки с 22 марта помощи Италии в борьбе с коронавирусом.

Самолеты доставят в Италию восемь мобильных бригад российских военных вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

Ранее Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию в связи с активным распространением эпидемии коронавируса. В Италии ограничили передвижение граждан по стране. Премьер-министр подчеркнул, что передвижения возможны только по веским причинам, включая рабочие или семейные обстоятельства, а также причины, связанные со здоровьем. В частности, власти приостановят работу всех школ, музеев, театров, спортзалов, бассейнов, а также массовых мероприятий. В заведениях общепита клиентам придется находиться на расстоянии в 1 метр друг от друга.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиянка Анастасия Москаленко, живущая во Флоренции, рассказала, как проходит жизнь в Италии, в которой заболели уже более 12 тысяч человек. По ее словам, в стране действует строжайший карантин.