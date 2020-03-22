В МИД Японии призвали граждан отказаться от поездок в США

Министерство иностранных дел Японии призывает граждан не посещать США из-за угрозы распространения коронавируса.

В заявлении японского МИДа отмечается, что уровень опасности поездок в США поднялся до второго, сообщает Reuters.

США вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу зараженных коронавирусом нового типа. Там жертвами коронавируса стали 300 человек, число инфицированных достигло 25 493.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что число заразившихся новым типом коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось на четыре человека и достигло 63. Трое из новых пациентов находятся в Московской области, один — в Тюменской.