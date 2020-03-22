Петербуржцев, не входящих в группу риска, просят не сдавать тесты на коронавирус

Петербуржцев, не входящих в группу риска, просят не сдавать тесты на коронавирус
Люди с хорошим иммунитетом могут не боятся коронавируса. Фото: Pixabay

Лаборатории слишком нагружены и не справляются с наплывом желающих.

Только за текущую неделю поступило более 4000 проб. В связи с этим, Роспотребнадзор по Петербургу решил обратиться к горожанам.

Ведомство сообщает, что анализы можно не сдавать, если отсутствуют признаки заболевания ОРВИ и не было посещений зарубежных стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой в последний месяц. Также, можно не проверяться, если не было контактов с жителями города, которые недавно вернулись из-за границы.

Если жители города будут осознаннее подходить к процессу, то нагрузка на специалистов снизится, а результаты тестов будут готовиться быстрее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выросло число зараженных коронавирусом. В данный момент в больнице имени Боткина находятся 14 жителей Петербурга и одна жительница Ленинградской области.

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