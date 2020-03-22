В Москве среди зараженных коронавирусом есть иностранцы

На сегодняшний день, 22 марта, в столице подтвердились еще 54 случая COVID-19. Все заболевшие прибыли из страны Европы, в которых наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Помимо жителей РФ, среди инфицированных есть жители других стран. Они получает все необходимое лечение в больницах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина.

Установлены все граждане, которые контактировали с зараженными. В том числе, пассажиры рейсов, с которыми в одном самолете летели больные. Все они находятся под наблюдением медиков.

На данный момент, в Москве заражен 191 один человек. В Санкт-Петербурге подтверждено 16 случаев COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стал известен самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса. По возможности стоит ездить на личном транспорте.