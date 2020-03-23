Жесткий карантин из-за коронавируса не будут вводить в России

Россиян заверили, что на территории страны не будут вводить жесткого карантина в ближайшее время.

Обо всем сообщили представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. По их словам, текущие принимаемые российскими властями меры являются достаточными на данный момент. Они соответствуют текущей ситуации с коронавирусом в стране.

Ранее СМИ сообщали, что в России намерены усилить меры профилактики распространения инфекции, поскольку темпы распространения коронавируса в России математически совпадают со сценариями развития вируса в опасных странах Европы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США вводят нацгвардию в охваченные коронавирусом штаты. Трамп уверяет, что американская экономика «взлетит до заоблачных высот» после ликвидации пандемии.