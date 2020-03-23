Коронавирус повысил спрос на аренду домов среди жителей Петербурга

Жители Северной столицы, спасаясь от пандемии коронавируса, активно перебираются за город. В связи с этим аренда домов в пригороде становится как никогда актуальной.

Наибольший всплеск активности заметен в элитном и премиум-сегменте, обеспеченные петербуржцы стремятся хотя бы на пару месяцев покинуть город. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал специалист по недвижимости Никита Журавлев. Помимо прочего, школьники сейчас не ходят на занятия, а позже, вероятнее всего, перейдут на дистанционное обучение, так что родителей ничего не держит.

Также, переезд — отличный вариант для пожилых людей, находящихся в группе повышенного риска. Популярность однокомнатных квартир, которые петербуржцы снимают для своих старших родственников, значительно возрастает из-за невысокой стоимости аренды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в России зафиксирован 71 случай заражения коронавирусом.