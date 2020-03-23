Заслуженный спасатель России оценил помощь Италии в борьбе с пандемией

Самолёты Ил-76 с российскими военными специалистами и оборудованием прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Фото: http://mil.ru

Самолёты Ил-76 с российскими военными специалистами и оборудованием прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Фото: http://mil.ru

Экс — руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн заявил, что помощь Италии в борьбе с эпидемией коронавируса показывает участие России в судьбах других стран.

«Это нас позиционирует как державу, которой судьбы других государств и людей вообще небезразличны», — отметил он, сообщает РИА «Новости».

Сегодня, 23 марта, девять самолетов Ил-76 ВКС РФ доставили в Италию около 100 российских военных специалистов и технику для помощи в борьбе с коронавирусом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гуманитарная помощь направлена в Италию «из гуманитарных соображений. Песков также заявил, что в борьбе с коронавирусом необходимо объединить усилия.

По последним данным, всего в Италии заражено 59 138 человек. Зарегистрировано 5 476 смертей и 7 024 выздоровлений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиянка Анастасия Москаленко, живущая во Флоренции, рассказала, как проходит жизнь в Италии, в которой заболели уже более 12 тысяч человек. По ее словам, в стране действует строжайший карантин. Компании и учебные заведения перешли на дистанционный режим.