Женщина нарушила карантин ради похода на маникюр

В Москве гражданка Белоруссии нарушила карантин ради маникюра.

Женщина пришла в маникюрный салон и рассказала, что недавно вернулась из Италии и находится на карантине, сообщает РЕН ТВ. После этого сотрудники заведения вызвали сотрудников полиции.

Женщина стала объяснять, что вернулась из Италии 8 марта и прошла в аэропорту медицинское обследование. Коронавируса у нее тогда не обнаружили. Сейчас проводится проверка.

В России число заболевших достигло 438 человек. При этом 17 человек вылечились.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».