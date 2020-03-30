В Петербурге закрыли более 4,5 тысяч магазинов и заведений

Власти с полицией проверили объекты потребительского рынка.

Об этом стало известно сегодня, 30 марта. Обо всем сообщили в пресс-службу комитета территориального развития Петербурга. Власти города и полиция проверили объекты потребительского рынка. В результате были закрыты магазины, рюмочные, ломбарды и салоны красоты – всего более 4,5 тысяч объектов. Отмечается, что из них 111 заведений нарушили введенные правила.

Напоминаем, что с завтрашнего дня в Петербурге ввели режим самоизоляции. Всем нужно оставаться дома – выходить на улицу можно только на работу, в больницу, в магазин и выгулять собаку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ритейлеры подписали соглашение о работе в условиях пандемии. Торговые сети России придумали и утвердили семь правил работы в условиях пандемии, карантина, самоизоляции и прочих ограничений, вызванных коронавирусом.