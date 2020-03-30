В Москве назвали фейком новости о продлении режима самоизоляции

Пока что россиян просят оставаться дома хотя бы до 3 апреля.

Об этом стало известно 30 марта. Обо всем сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Москве. Пока что режим самоизоляции просят соблюдать до третьего апреля, о продлении речи не идет. Вполне возможно, что москвичам придется сидеть дома и до 14 апреля, но это будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Напоминаем, что в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах ввели режим самоизоляции. Это значит, что россиянам разрешено выходить из дома только при острой необходимости – в больницу, за продуктами, на работу и выгулять собаку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что от коронавируса в России умерли 14 человек. В понедельник в Москве скончались четыре пациента. Их тесты были положительными.