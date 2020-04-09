В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Петербурге и области из-за сильного ветра до 21го часа 9 апреля.

«Погода потенциально опасна», — отметили в Гидрометцентре.

Порывы ветра могут составить до 15 метров в секунду.

В четверг, 9 апреля, ожидается небольшой дождь. Температура повысится до 7 градусов тепла. В пятницу, 10 апреля, ожидается снег.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.