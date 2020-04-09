Ольга Бузова расплакалась в прямом эфире из-за коронавируса

Певица боится, что жизнь никогда не станет прежней.

Об этом стало известно 9 апреля. Певица и телеведущая Ольга Бузова записала видео в Instagram-аккаунте, в котором обратилась к подписчикам. Она, рассуждая о коронавирусе, расплакалась. Артистка не знает, что будет дальше и боится даже думать об этом. Она хочет вернуться к любимым делам и привычному темпу жизни. Бузова призналась, что скучает по поклонникам, хочет выступать и сниматься. Она все время грустит, стоит ей задуматься о серьезности ситуации.

«Я очень переживаю, что наш мир больше не будет прежним»,

— заявила Бузова, еле сдерживаясь.

Она также попросил россиян оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Сама Бузова сидит дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подписчики Бузовой обвинили певицу в подражании Ивлеевой. Пока телеведущая выпустила только первую часть, но пообещала, что «Утренник» будет ежедневным.