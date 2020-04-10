Жителей Волховстроя будут судить за кражи на ж/д станциях

Жителей Волховстроя будут судить за кражи на ж/д станциях
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Ленинградской области завершено расследование многоэпизодного уголовного дела по факту 11 краж на сумму 500 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, все эпизоды преступления происходили летом 2019 года на железнодорожных станциях ОЖД: Паша, Колчанова, Лунгачи и других. Злоумышленники пробирались в помещения табельных и крали все подряд: чайники, ж/д детали, бытовую технику и т.п. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.

Правоохранители задержали подозреваемых — ими оказались двое 30-летних местных жителей. Они признались во всех кражах. Большую часть похищенного они не успели сбыть, ее изъяли.

Дело рассмотрит Волховский городской суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге трех человек «застукали» за кражей товаров из гипермаркетов.

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