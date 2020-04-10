Студенты Политеха впервые сдали зачет в онлайн-формате

Студенты 4-го курса Института промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, сдают сессию в дистанционном формате из-за режима самоизоляции в городе.

Как сообщили в пресс-службе СПбПУ, сегодня, 10 апреля, 25 студентов сдавали зачет по дисциплине «Тренинг проведения переговоров» в онлайн-формате. Зачет принимал Высшей инженерно-экономической школы Андрей Евгеньевич Дружинин.

Зачет проводили на платформе MS Teams. Для того, чтобы подтвердить свою личность, студенты показывали «зачетку» на странице с фотографией.

«Несмотря на то, что сессия – это всегда напряженная пора, студенты и преподаватели чувствуют себя достаточно комфортно и уверенно», — заявил директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин.

Преподавателям помогают квалифицированные сотрудники высших школ, ответственные за реализацию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

«Опыт, полученный преподавателями уже на этой неделе, можно будет использовать в дальнейшем», – заключила заместитель директора ИПМЭиТ Анна Владимировна Черникова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Политех выплатит своим студентам материальную помощь.