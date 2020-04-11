Глава Минздрава заявил, что россияне пока не осознали важность самоизоляции во время эпидемии COVID-19

Глава Минздрава заявил, что россияне пока не осознали важность самоизоляции во время эпидемии COVID-19
Министр здравоохранения Михаил Мурашко. Фото: kremlin.ru

В конце недели станет ясно, следует ужесточать карантинные меры или нет.

В стране рассматриваются различные сценарии развития коронавируса. Пик заболеваемости может случиться как летом, так и в самое ближайшее время. К сожалению, если оценивать общую картину, жители России пока не поняли в полной мере, какую угрозу несет в себе коронавирус. При этом, стоит отметить, что многие граждане преклонного возраста поняли серьезность ситуации. Многие откладывают амбулаторное лечение других болезней, если есть такая возможность. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью ТАСС.

Что касается нашумевшей историей с шашлыками, не стоит связывать рост заболеваемости именно с этим моментом нарушения самоизоляции. Граждане были активными не только на природе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около 300 протоколов составили в Петербурге за нарушение режима самоизоляции.

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