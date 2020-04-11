Беглов: около 300 протоколов составили в Петербурге за нарушение режима самоизоляции

Беглов: около 300 протоколов составили в Петербурге за нарушение режима самоизоляции
Александр Беглов. Фото: Baltphoto

Губернатор Петербурга Александр Беглов на круглом столе «Мир в условиях пандемии: COVID-19. Глобальные стратегии» заявил, что за нарушение режима самоизоляции в городе составили около 300 протоколов об административных правонарушениях.

Он резко осудил нарушителей режима самоизоляции.

Беглов сравнил пренебрежение мерами безопасности с самострелом. Губернатор считает, что к горожанам, пренебрегающим собственным здоровьем и здоровьем окружающих, необходимо применять более жесткие меры.

В частности, Беглов предложил работодателям не выплачивать нарушителям, находящимся на строгом карантине, отпускные и часть больничного.

В Петербурге число зараженных выросло до 408 человек, погибли четыре человека, выздоровели 43.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

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