Китай направил своих медиков в Россию для борьбы с коронавирусом

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Состав специалистов определил комитет по вопросам здравоохранения КНР. Врачи вылетели в РФ сегодня утром, 11 апреля. Об этом сообщает МИД Китая.

Известно, что медики были приглашены властями Москвы. На помощь придут настоящие профессионалы — вирусологи и врачи, которые набрались значительного опыта во время эпидемии в Китае.

Помимо этого, в Россию доставят необходимые средства защиты и оборудование, которые в качестве гуманитарной помощи передали из провинции Хэйлунцзян.

Напомним, недавно Китай официальной объявил о завершении эпидемии в стране. Сейчас там фиксируются в основном случаи коронавируса у граждан, вернувшихся из других стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки выявлено 1667 случаев заражения коронавирусом. Коронавирус начал активное распространение в стране. При этом, когда наступит пик заболеваемости — пока неизвестно.