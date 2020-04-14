Фасадчик домогался до девочки в лифте на Маршака

Фасадчик домогался до девочки в лифте на Маршака
Неизвестный пристал к девочке в лифте. Фото: unsplash.com

В Петербурге задержали 25-летнего уроженца Узбекистана. Его подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении девочки-подростка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером в понедельник, 13 апреля, в полицию обратилась 48-летняя женщина. Она сообщила, что неизвестный домогался до её 15-летней дочери в лифте. Нападение произошло в одном из домов по проспекту Маршака.

Подозреваемого задержали этим же вечером. Им оказался 25-летний иностранец, работающий фасадчиком в строительной компании. В России мужчина находится нелегально.

Лифт оборудован камерой наблюдения, запись пока не изъята. Информация передана в следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга неизвестные избили пожилого мужчину в лифте.

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