В детских садах Петербурга началась выдача продуктовых наборов

Их смогут получить родители детей, которые сейчас находятся дома из-за закрытия дошкольных учреждений в период эпидемии коронавируса.

Выдача организована максимально удобно. С родителями индивидуально обговаривается время, когда они придут за продуктами. Заходить в учреждение не нужно — набор выдают через специальное окно, после получения подписи. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В сам набор, рассчитанный на 5 дней, входят крупы, молоко, консервы, а также сладкое — шоколад и сгущенка. Вес продуктов составляет 8 кг. Такая помощь придется для семей весьма кстати.

Продукты получать семьи смогут регулярно до 30 апреля.

Наборы для школьников же начали выдаваться еще 6 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, какие продуктовые наборы получат школьники в Петербурге.