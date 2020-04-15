Путин предложил выделить регионам 200 млрд рублей

Путин предложил выделить регионам 200 млрд рублей
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Регионы могут получить дополнительные 200 млрд рублей. С соответствующим предложением выступил президент России Владимир Путин в ходе видеосовещания с правительством РФ по вопросам, связанным с коронавирусом, 15 апреля.

«Предлагаю дополнительно направить 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что регионы должны иметь возможность гибко использовать выделенные средства.

Деньги субъектам федерации, в частности, необходимы для того, чтобы поддержать экономику и граждан в условиях пандемии коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин предложил направить более 23 млрд рублей на поддержку авиаперевозчиков. Мера эта, по словам Путина, экстренная и неотложная. Деньги, в том числе, направят на выплаты зарплат.

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