Прибывающий в Урал петербуржцев будут отправлять на карантин

Прибывающий в Урал петербуржцев будут отправлять на карантин
Коронавирус. Фото: Pixabay

Те же меры будут использоваться в отношении жителей Ленобласти, Москвы и Московской области.

Теперь, точно так же, как и граждане, которые возвращаются из-за границы, жители данных российских регионов должны будут самоизолироваться. После приезда в Урал граждане должны будут сообщить об этом на горячую линию. После этого они 14 дней должны находиться в карантине, а в случае ухудшения самочувствия, сразу же связываться с медиками.

Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом он сообщил в своем личном аккаунте в Instagram, где и опубликовал документ, датируемый 16 апреля 2020 года.

Согласно последней информации оперативного штаба Петербурга, в городе зафиксировано 1083 случая коронавирусной инфекции, 170 граждан выздоровело, умерло 7.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавирусной инфекции скончались два пенсионера.

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