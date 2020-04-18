Стало известно, для кого из молодых особенно опасен COVID-19

Молодые люди с хроническими заболеваниями относятся к группе риска. Фото: pixabay

Молодые люди с хроническими заболеваниями относятся к группе риска. Фото: pixabay

Молодые люди с хроническими заболеваниями, которые заразились коронавирусом, входят в группу риска. Из-за наличия сопутствующих заболеваний они тяжело переносят COVID-19.

Об этом рассказала сотрудница Научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), слова которой опубликовала Елена Малышева в соцсети.

По словам врача, коронавирус наиболее тяжело переносят пациенты, которым больше 70 лет, однако они не единственные, кого приходится подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Она отметила, что тяжелыми больными также считаются молодые люди, страдающие сахарным диабетом, сердечной недостаточностью или ожирением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Малышева назвала COVID-19 одним из прекраснейших вирусов. Кандидат медицинских наук подчеркнула, что от инфекции не умирают дети.