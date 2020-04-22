Военный комиссариат наказал призывника, забыв про срок давности

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга проверила соблюдение законодательства при привлечении к административной ответственности призывников. Выяснилось, что одного из мужчин наказали без учета срока давности.

Молодой мужчина в ноябре 2019 года утратил удостоверение гражданина, который подлежит призыву на военную службу. Таким образом он нарушил статью КоАП РФ об умышленной порче или утрате документов воинского учета.

В феврале 2020 года должностные лица военного комиссариата вынесли постановление о привлечении мужчины к административной ответственности. Его призвали виновным в небрежном хранении удостоверения. При этом не было учтено, что срок привлечения к ответственности — два месяца, уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Начальнику военного комиссариата внесено представление об устранении нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура нашла нарушения при выплате зарплаты работникам «СеверСтроя».