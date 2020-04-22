В США зимой ожидают вторую вспышку коронавируса COVID-19, страшнее первой

Глава американского Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд считает, что зимой Штаты ждет еще одна, более масштабная вспышка коронавирусной инфекции.

Руководитель ведомства предположил, что ежегодное обострение гриппа может спровоцировать новую масштабную вспышку коронавируса и очередной строгий карантин по всей стране. В таком случае, Америке грозит еще более серьезный кризис в сфере здравоохранения, чем тот, который накрыл Соединенные Штаты сегодня.

Опасность заключается в том, что медикам, возможно, придется одновременно сражаться и с гриппом, и с COVID-19. Отметим, что эпидемии гриппа в Америке ежегодно уносят жизни десятков тысяч людей. В прошлом году переболело 33,5 миллиона человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финляндии отмечают тенденцию к снижению заболеваемостью коронавирусом.