В Боткинской больнице находятся более 120 медиков с коронавирусом

Трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Фото: Pixabay

Трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Фото: Pixabay

Более 120 медиков, у которых подтвержден коронавирус, находятся в инфекционной больнице имени Боткина, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Уточняется, что трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, что в Петербурге выявлен 191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией. За последние сутки в России зафиксировано 4774 новых случаев заражения в 81 российском регионе и 42 смертельных случая. Всего в стране сейчас 62 773 зараженных, 555 погибших, выздоровели 4891 человек. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 657 611 человек. Скончались 185 318, при этом 729 910 человек выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.