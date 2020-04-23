Руководство «Аэрофлота» сократит свои зарплаты на 40% на фоне коронавируса

Руководство крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» на фоне коронавируса решило урезать свои зарплаты на 40% с 1 апреля.

«Сокращению подверглись, в том числе, зарплаты топ-менеджмента: принято консолидированное решение о добровольном сокращении зарплат руководства компании на 40% с 1 апреля», — рассказал представитель «Аэрофлота» Михаил Демин, сообщает РИА «Новости».

Напомним, «Аэрофлот» в мае временно сократит частоту полетов внутри России. Решение связано с падением спроса на внутренние рейсы из-за введенных в рамках борьбы с коронавирусом ограничений, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В компании уточнили, что пассажирам отменённых рейсов будет предложено перебронирование на выполняемые рейсы.

Кроме того, «Аэрофлот» временно приостановила продажу билетов на международные рейсы. На сайте ближайшие билеты можно купить на август. Перевозчик решил приостановить продажу билетов, пока не будет ясна ситуация с возобновлением международного авиасообщения.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 657 611 человек. Скончались 185 318, при этом 729 910 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 62 773 человек, умерли 555. При этом 4 891 пациент вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Аэрофлот» снова сократил количество внутренних рейсов. В Северную столицу теперь совершается от 3 до 8 рейсов ежедневно, в зависимости от дня недели (раньше рейсов было 70 в неделю, а до пандемии и вовсе 140).