В Ленобласти планируют ввести ограничения для петербургских дачников

В Ленобласти планируют ввести ограничения для петербургских дачников
Окончательное решение по ограничениям еще не принято. Фото: pixabay.com

Власти Ленинградской области разрабатывают новые ограничительные меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

Сейчас в Ленобласти отмечается положительная динамика сдерживания заболеваемости коронавирусом. Однако правительство предполагает, что майские праздники, когда люди неизбежно отправятся за город, могут ухудшить эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Чтобы повысить возможность выхода на плато в ближайшее время и предотвратить вторую волну COVID-19, власти Ленобласти намерены ввести дополнительные ограничения для жителей Петербурга, приезжающих на дачу. В частности, для петербуржцев, возможно, будет действовать запрет на остановки по пути к участку: всем необходимым для отдыха предлагают закупиться заранее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в текущем году Ленобласть реализует 20 фермерских проектов.

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