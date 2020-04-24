Пожилые петербуржцы могут уезжать на дачи для соблюдения самоизоляции

Пожилые петербуржцы могут уезжать на дачи для соблюдения самоизоляции
Самоизоляция на даче - отличная идея. Фото: Pixabay

Лишать этой возможности граждан преклонного возраста городские власти пока не намерены.

Выезд на дачу не будет считаться нарушением режима самоизоляции. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов в эфире телеканала «Санкт-Петербург»

Напомним, петербуржцы старше 65 лет обязаны находиться дома и не покидать его из-за активного распространения коронавирусной инфекции.

Нахождение на даче, свежий воздух и работы в огороде положительно влияют на здоровье и общее самочувствие. Весной и летом многие петербуржцы выезжают на свои садовые участки, чтобы там отдыхать и заниматься хозяйством. Поэтому, ограничивать поездки туда не собираются. Примечательно, что и сам Кириллов находится на даче, где соблюдает самоизоляцию и работает.

При этом, очень важно при совершении поездки иметь при себе книжки садоводов, подтверждающих наличие участка, куда держит путь дачник.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачебные амбулатории досрочно открыли в садоводствах Ленобласти.

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