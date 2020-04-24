Пожилые петербуржцы могут уезжать на дачи для соблюдения самоизоляции

Лишать этой возможности граждан преклонного возраста городские власти пока не намерены.
Выезд на дачу не будет считаться нарушением режима самоизоляции. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов в эфире телеканала «Санкт-Петербург»
Напомним, петербуржцы старше 65 лет обязаны находиться дома и не покидать его из-за активного распространения коронавирусной инфекции.
Нахождение на даче, свежий воздух и работы в огороде положительно влияют на здоровье и общее самочувствие. Весной и летом многие петербуржцы выезжают на свои садовые участки, чтобы там отдыхать и заниматься хозяйством. Поэтому, ограничивать поездки туда не собираются. Примечательно, что и сам Кириллов находится на даче, где соблюдает самоизоляцию и работает.
При этом, очень важно при совершении поездки иметь при себе книжки садоводов, подтверждающих наличие участка, куда держит путь дачник.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачебные амбулатории досрочно открыли в садоводствах Ленобласти.