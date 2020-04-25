Инфекционисты рассказали, что означают скачки числа заболевших коронавирусом в России

Ученые считают, что пандемия еще не достигла пика. Фото: pixabay.com

Ученые считают, что пандемия еще не достигла пика. Фото: pixabay.com

Глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов считает, что скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут говорить о выходе на плато по заболеваемости, сообщает РБК.

В течение последней недели ежедневный прирост заболевших коронавирусом в России колебался в пределах от 4,2 до 6 тысяч человек.

Специалист не исключает, что плато эпидемии в России наступит к концу мая или даже раньше. Он также выразил уверенность, что заболеваемость COVID-19 «скоро пойдет на спад».

Однако инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев думает, что такая динамика говорит о напряженной ситуации. По его словам, выход на плато произойдет не раньше начала июня.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 830 051 человек. Скончались 197 245, при этом 798 772 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 68 622 человек, умерли 615. При этом 5 568 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.