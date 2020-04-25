В Китае за сутки зафиксировали 12 случаев заражения коронавирусом

В Китае за сутки выявлено 12 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 89 человек, летальных исходов зарегистрировано не было. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Всего в Китае на сегодняшний день выявлено 1629 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 720 человек, 25 находятся в тяжелом состоянии, 909 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 830 051 человек. Скончались 197 245, при этом 798 772 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 68 622 человек, умерли 615. При этом 5 568 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.