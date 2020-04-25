За сутки в Ленобласти коронавирус диагностировали у 43 человек

По данным на 25 апреля в Ленобласти за минувшие сутки выявили 43 новых случая инфицирования новым типом коронавируса.

Как сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19, общее число зараженных на сегодняшний день в Ленобласти составляет 658, а выздоровевших — 56. Летальных исходов, к счастью, не зафиксировано.

Среди российских регионов 47 регион по числу выявленных случаев заражения за сутки занял 23-е место. Первые три места достались Москве, Московской области и Петербургу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число заболевших коронавирусом в России достигло 74,5 тысячи человек. За весь период с начала пандемии в стране выздоровели 6 250 россиян.

В Северной столице за последние сутки заражение коронавирусной инфекцией подтвердили у 215 человек. Общее число летальных исходов достигло 23.