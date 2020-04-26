В Германии число зараженных коронавирусом превысило 154 тысячи человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 154 тысячи, жертвами коронавирусной инфекции стали более 5,6 тысячи человек, сообщает институт Роберта Коха.

За сутки в стране скончались 140 заболевших коронавирусом, Число летальных исходов выросло до 5640.

С начала пандемии вирус выявили у 154 175 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 921 201 человек. Скончались 203 289, при этом 836 970 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.