Число жертв нового коронавируса в мире приближается к 3 млн человек

Число выявленных в мире случаев коронавирусной инфекции в мире достигло 2 897 883. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса.

По числу зараженных лидируют США(939 053). На втором месте находится Испания (223 759). Далее следует Италия (195 351).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.