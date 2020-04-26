В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 1643 человек

В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 1643 человек
Коронавирус. Фото: unsplash.com

В Эстонии за сутки зафиксировано девять новых случая коронавируса. Таким образом число зараженных коронавирусом достигло 1643 человек. Об этом сообщает республиканский департамент здоровья.

С начала пандемии 49 человек скончались, 233 выздоровели.

Правительство Эстонии 12 марта объявило введении в стране чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса. Режим ЧП будет действовать до 1 мая.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.

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