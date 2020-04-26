В больнице Святого Георгия продемонстрировала тоннель для дезинфекции

В больнице Святого Георгия продемонстрировала тоннель для дезинфекции
Момент дезинфекции. Фото: кадр из видео, YouTube

Стационар активно принимает на лечение больных с ОРВИ, пневмониями, а также коронавирусной инфекцией.

Сегодня, 26 апреля, сотрудники больницы святого Георгия опубликовали видео на своем Youtube-канале, где наглядно показали, как медицинские работники проходят дезинфекцию в специально оборудованном тоннеле.

Больница Святого Георгия поделена на несколько зон — «грязную» и «чистую». Работники и пациенты учреждения активно защищаются от заражения. Устранить любой возможный перенос патогена помогает тоннель дезинфекции. На кадрах видно, как сотрудник стационара заходит в санитарное помещение, в котором загорается красная лампа. Вошедший поворачивается несколько раз и поднимает руки, после появления зеленого света, он выходит уже будучи защищенным от вируса.

Оснащать больницу средствами защиты активно помогает бизнес. В марте одна из организаций Северной столицы подарила учреждению 5000 медицинских масок. Совсем недавно свой вклад в борьбу с коронавирусом внес и Средне-Невский судостроительный завод — медики получили 5 тысяч спецкостюмов для работы с коронавирусными больными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больнице Святого Георгия передали средства защиты для работы с больными COVID-19.

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