В Ломбардии российские военные продезинфицировали пансионаты для пожилых

Российские военнослужащие вместе с военными подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС Италии провели дезинфекцию дома престарелых в трех городах Ломбардии.

Дезинфекция проведена в домах для пожилых людей в городах Понтольо, Палаццоло-суль’Олье и Колонье провинции Брешиа, сообщает Минобороны РФ.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 294 958 человек. Скончались 206 997, при этом 878 955 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 80 949 человек, умерли 747. При этом 6 767 пациентов вылечились.

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