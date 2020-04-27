Африканская страна объявила о победе над коронавирусом

Мавритания стала первой страной, объявившей о победе над пандемией новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает местное издание Le Calame, Министерство здравоохранения Мавритании заявило, что за последние дни в стране не было зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса. Кроме того, тесты не выявили новых случаев инфицирования.

Общее число зараженных коронавирусом в стране составляло 17 человек, а жертвой коронавируса стал всего один человек.

Мавритания добилась такого результата благодаря своевременной реакции местных властей. Первый случай коронавируса в стране 13 марта правительство закрыло границы и запретило собрания, школьные занятия, и приостановило работу заведений общепита и рынков. Также был объявлен ночной комендантский час и запрет на междугородние перевозки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире число зараженных коронавирусом приблизилось к 3 млн человек.