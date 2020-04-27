В Кремле заявили, что в ряде регионов России ситуация требует более жесткого режима самоизоляции

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ряде регионов России обстоит более напряженная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса.

Представитель Кремля отметил, что такая ситуация требует более жесткого режима самоизоляции, сообщает РИА «Новости». Он добавил, что важно найти золотую середину: обеспечивать приоритетную задачу сохранения человеческих жизней и не дать утонуть экономике.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 295 757 человек. Скончались 207 022, при этом 881 845 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 80 949 человек, умерли 747. При этом 6 767 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.