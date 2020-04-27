В Госдуме высказались о переносе майских праздников

Некоторые россияне не очень рады тому, что им придется провести длинные майские праздники на карантине, поэтому хотят их переноса на более поздние сроки. О целесообразности подобного рассказали в Госдуме.

Из-за ограничительных мер вся страна находится на «длинных выходных» в рамках нерабочего месяца. Еще одна дополнительная нагрузка в виде выходных попросту в очередной раз ударит по экономике страны, которая сейчас переживает тяжелые времена. Глава комитет Госдумы достаточно категорично высказал мнение по данному вопросу. Парламентарий заявил, что жителям России нужно понять, что для них первостепенно — прогулки или окончание эпидемии с дальнейшим восстановлением. Об этом сообщают РИА-новости.

Согласилась с ним и член комитета Ольга Павлова. Подчеркнула она и то, что это не просто выходные, а праздники, которые закреплены за конкретными значимыми историческими датами. К тому же, если выходные перенести не на самое ближайшее время, экономика испытает значительные проблемы.

Майские выходные можно провести дома вместе с семьей. И это очень важно. Несмотря на весну, ожидаемую хорошую погоду и праздничные дни, очень важно соблюдать режим самоизоляции. Если граждане массово начнут выходить на улицу в нынешних эпидемиологических условиях, может случится всплеск заболеваемости, а весь прогресс от режима будет потерян.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора заявила, что Россия может избежать пика заболеваемости коронавирусом.