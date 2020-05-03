Трех стритрейсеров привлекли к ответственности за гонки по вечернему Петербургу

Машины стритрейсеров отправили на спецстоянку УМВД. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Машины стритрейсеров отправили на спецстоянку УМВД. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В полицию Петербурга вечером 2 мая поступило сообщение об агрессивной езде на площади Островского. Водители трех иномарок устроили заезд у дома №6.

Встречу стритрейсеров пресекли сотрудники ГИБДД. На место они прибыли после того, как в полицию поступила жалоба, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, автомобилисты не только нарушили правила дорожного движения, но и ограничительные меры, введенные правительством Петербурга в связи с пандемией коронавируса.

«К административной ответственности за нарушения ПДД привлечены трое мужчин, 31, 27 и 26 лет — ­ водители автомобилей «Форд Мустанг», «Додж», «Шевроле Камаро», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД.

Полиция полагает, что они нарушили ряд правил дорожного движения: ездили по встречке, не соблюли нормы тонировки. Помимо этого, обнаружено несовпадение вин-номеров.

Проводится проверка. В отношении автомобилистов составлены административные протоколы. Им грозят крупные штрафы. Машины отправлены на спецстоянку УМВД России по Центральному району.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга проверят видеоролики с вечеринки дрифтеров на Крестовском острове. Автолюбители устроили сходу у стадиона «Газпром арена», несмотря на режим самоизоляции.