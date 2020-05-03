Власти Петербурга изучат видео с вечеринки на Крестовском

Власти Петербурга проверят видеоролики с вечеринки дрифтеров на Крестовском острове. Участникам мероприятия грозит административная ответственность за нарушение антикоронавирусных мер.

Вечеринка прошла в ночь с 1 на 2 мая. Согласно данными СМИ и публикациям в соцсетях, у стадиона «Газпром арена» собралось от нескольких десятков до сотен человек. Под громкую музыку они дрифтовали на автомобилях, курили кальяны, танцевали и ели.

«По факту публикации будет проведено разбирательство», — приводит «РИА Новости» слова представителя петербургского комитета по законности и правопорядку.

Если личности участников удастся установить, их могут привлечь к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подъезды к стадиону «Газпром Арена» на Крестовском острове перекрыли после вечеринки дрифтеров. На дорогах замечены сотрудники полиции и ОМОНа.