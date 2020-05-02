Подъезды к «Газпром Арене» перекрыли после ночной вечеринки. Тусовщиков ждет ОМОН и полиция

Подъезды к &#171;Газпром Арене&#187; перекрыли после ночной вечеринки. Тусовщиков ждет ОМОН и полиция
Правоохранители у "Газпром Арены". Фото: vk.com/dorinspb

Проезды к стадиону «Газпром Арена» на Крестовском острове перекрыли после того, как прошлой ночью там прошла масштабная вечеринка.

Обо всем стало известно в субботу, 2 мая. Фотографии, на которых видны посты полиции, опубликовали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что на проезжей части выстроились сотрудники полиции и ОМОНа. Судя по всему, как минимум одного любителя стритрейсинга туда уже не пропустили.

Проверка документов. Фото: vk.com/dorinspb

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участники и организаторы автовечеринки у «Газпром Арены» ответят за нарушение карантина. Горкомитет по законности и правопорядку будет разбираться в обстоятельствах и даст правовую оценку случившемуся. В случае, если удастся установить участников и в их действиях будут выявлены правонарушения, их привлекут к ответственности.

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