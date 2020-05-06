В Петербурге восьмиклассника обвиняют в сбыте наркотиков

Полицейские задержали подростка во время совершения "закладок". Фото: pixabay

Полицейские задержали подростка во время совершения "закладок". Фото: pixabay

Следственный комитет выдвинул обвинение 16-летнему подростку. Согласно материалам дела, он пытался сбыть наркотики.

Обо всем стало известно в среду, шестого мая. Согласно данным следствия, восьмиклассник был задержан 27 апреля на территории Кировского района.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по Петербургу, подростка поймали, когда он делал «закладки» наркотиков. Запрещенные вещества изъяли.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом за серию дерзких преступлений. Обвиняемый совершил ряд грабежей, похитив имущество потерпевших на общую сумму более 20 тыс. рублей.