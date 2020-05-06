В Петербурге восьмиклассника обвиняют в сбыте наркотиков

Следственный комитет выдвинул обвинение 16-летнему подростку. Согласно материалам дела, он пытался сбыть наркотики.
Обо всем стало известно в среду, шестого мая. Согласно данным следствия, восьмиклассник был задержан 27 апреля на территории Кировского района.
Как сообщили на сайте СУ СК РФ по Петербургу, подростка поймали, когда он делал «закладки» наркотиков. Запрещенные вещества изъяли.
В настоящее время проводятся необходимые мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом за серию дерзких преступлений. Обвиняемый совершил ряд грабежей, похитив имущество потерпевших на общую сумму более 20 тыс. рублей.