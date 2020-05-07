Организатор вечеринки стритрейсеров у «Сибур Арены» получил 11 суток ареста

Организатор вечеринки стритрейсеров у «Сибур Арены» получил 11 суток ареста
В Петербурге задержан организатор вечеринки стритрейсеров у «Сибур Арены». Фото: ГУ МВД по Петербургу

Петроградский районный суд наказание в виде административного ареста на 11 суток организатору вечеринки стритрейсеров у «Сибур Арены».

Вечеринка прошла в ночь с 1 на 2 мая. На Крестовском острове около «Сибур Арены» собралось от нескольких десятков до сотен человек. Под громкую музыку они дрифтовали на автомобилях, курили кальяны, танцевали и ели.

После этого в полицию был доставлен 23-летний уроженец Ростовской области вместе с автомобилем Mercedes, на котором он был в ночь сходки.

анее gazeta.spb.ru сообщала, что подъезды к стадиону «Газпром Арена» на Крестовском острове перекрыли после вечеринки дрифтеров. На дорогах замечены сотрудники полиции и ОМОНа.

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