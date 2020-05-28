В Кремле прокомментировали санкционные угрозы США в отношении «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планы достроить газопровод «Северный поток — 2» не менялись.

Он отметил, что отношение российской стороны «к любым санкционным упражнениям» хорошо известно, сообщает RT.

«Это отношение не меняется, оно чрезвычайно негативное», — сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что такие угрозы являются примером недобросовестной конкуренции и действиями, которые противоречат международному праву.

РАнее СМИ сообщили, что посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерения Вашингтона в ближайшее время ввести санкции против «Северного потока – 2». По словам дипломата, цель возможных санкций — помешать ввести газопровод в эксплуатацию. При этом как это будет реализовано на практики он не уточнил.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.