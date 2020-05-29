Эксперты Bloomberg прогнозируют укрепление рубля из-за закрытых границ

Россияне вывозят за границу больше денег, чем привозят в страну иностранные туристы. Фото: pixabay.com

Россияне вывозят за границу больше денег, чем привозят в страну иностранные туристы. Фото: pixabay.com

По мнению аналитиков издания Bloomberg, отказ большинства россиян от заграничных путешествий в этом году благоприятно скажется на положении рубля.

По итогам года, предполагает эксперт «Ренессанс Капитала» Софья Донец, расходы россиян на отпуск снизятся вдвое. Таким образом, это поможет рублю укрепиться по отношению к доллару, хотя остается риск, что другие факторы нивелируют этот рост.

Влияние заграничного туризма на экономику России объясняется тем, что траты в поездках у россиян, как правило, превышают доходы страны от иностранных туристов примерно на 20 миллиардов долларов ежегодно. Соответственно, развитие внутреннего туризма, наравне с закупками валюты Центробанком, может отчасти компенсировать влияние на рубль низких цен на нефть и сокращений экспорта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге на 50-55% сократился спрос на жилье.