Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера

Выяснилось, что бренд звезды стоит дешевле, чем считалось до этого.

Об этом стало известно сегодня, 29 мая. Обо всем сообщает издание Forbes. Блогер и предпринимательница Кайли Дженнер больше не числится среди миллиардеров – ее исключили из списка после того, как произошла переоценка стоимости бизнеса девушки. На состояние Дженнер повлияла пандемия коронавируса, продажи упали и поэтому бренд стоит уже 900 миллионов долларов. Сейчас брендом владеют Coty, сама Кайли, а также ее мама.

Напоминаем, что о попадании Кайли Дженнер в рейтинг самых молодых миллиардеров сообщили в марте 2019 года. Она заработала деньги на выпуске косметических средств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что поклонники не узнали миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа. Многие убеждены, что без стилистов и фотошопа девушка вряд ли способна кому-то понравиться.