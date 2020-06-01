Дороги Ленобласти посыпают солью от пыли

Дороги будут обеспыливать в течение всего лета. Фото: pixabay

Дороги будут обеспыливать в течение всего лета. Фото: pixabay

В Ленинградской области вместе с началом лета начался период обеспыливания дорог из гравия и грунта, которые проходят через местные населенные пункты.

Об этом сообщает пресс-служба обласного правительства в понедельник, 1 июня. Для обеспыливания дорожные службы используют специальный солевой раствор, который засыхает на дорогах, превращаясь в корку. Такой процесс не дает пыли с поверхности подниматься вверх после проезда автотранспорта, тем самым не доставляя неудобств ленинградцам.

Работы проводят районные дорожные ремонтно-строительные управления в рамках госконтрактов на содержание региональных дорог. Обеспыливание будет проводиться каждый месяц до начала осени.

Жители и автомобилисты Ленобласти могут подать заявку на обеспыливание через «горячую линию» по телефону 8(812)251-42-84.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дороги Ленобласти получат новую разметку.