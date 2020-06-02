В Яблоневом саду Фрунзенского района зацвели 500 деревьев

В Яблоневом саду в Фрунзенском районе Северной столицы распустились цветы на почти 500 деревьях. Буйство красок будет радовать горожан еще около полутора недель.

Об этом во вторник, 2 июня, рассказали в пресс-службе городского комитета по благоустройству. В течение полутора недель яблони продолжать набирать цвет, а спустя три месяца, — к осени, — на них созреют плоды. Общая площадь Яблоневого сквера составляет 15 гектаров, передают в ведомстве.

На сегодняшний день в саду произрастают почти 1,5 тысяч деревьев 29 различных видов и почти 21,5 тысяч кустарников. В частности, среди растений можно встретить иволистую грушу, черемуху «Макка» спиреи и барбарис.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в оранжерее Калининского района вырастили миллион цветов — часть из них украсят улицы Санкт-Петербурга.